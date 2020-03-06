По итогам января-февраля 2020 года расходы из общего фонда бюджета Украины не были профинансированы на 22 млрд гривен.

Из-за этого пострадали выплаты льгот, субсидий, компенсаций и пособий. Об этом сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на своей странице в Facebook в пятницу, 6 марта.

Бюджет Украины

"Итоги исполнения бюджета за 2 месяца текущего года не внушают оптимизма. Более 22 млрд грн! Именно на такую ​​сумму в течение января-февраля не проведены расходы общего фонда государственного бюджета. Львиная доля – почти 30% – выплата льгот, субсидий, компенсаций, пособий (это 7 млрд грн). Еще 3,5 млрд грн – расходы Вооруженных Сил Украины и на закупку и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования", – отметил Пацкан.

Также из-за недопоступлений в этот период средств от государственных заимствований и доходов на 38,5 млрд грн (18,4%) не выполнен план поступлений общего фонда бюджета. План доходов тоже не выполнен – на 18 млрд грн. В частности, меньше плана НДС с импорта на 13,8 млрд грн и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 2,4 грн.

"Еще на стадии рассмотрения проекту государственного бюджета на 2020 год Счетная палата отмечала, что оценки отдельных прогнозных макропоказателей завышены. Нас, к сожалению, не услышали", – подытожил глава Счетной палаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года недополучил 18 млрд гривен. В частности, Государственная таможенная служба только за февраль не выполнила плановые показатели на 6,3 млрд гривен.

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