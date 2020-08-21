В Беларуси начал обваливаться рубль

Курс белорусского рубля по отношению к доллару в пятницу, 21 августа, упал ниже 2,5 BYN/$. Telegram-каналы сообщили, что у обменников собираются очереди.

О снижении стоимости национальной валюты свидетельствую данные белорусских банков и обменных пунктов. 1 белорусский рубль в пятницу в среднем стоит около 12,5 гривен.

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Курсы валют в банках Беларуси infobank.by

Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,48 белорусских рубля за доллар. Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.

Официальный курс валют в Беларуси nbrb.by

Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,52 беларусских рубля за доллар, тогда как утром 20 августа курс был в пределах 2,47-2,48 BYN/$.

Курс белорусского рубля на бирже invsting.com

По данным белорусского Telegram-канала NEXTA Live, у обменников уже собираются очереди.

Сообщают об очередях в обменниках Telegtam / NEXTA Live

"Доллар в некоторый банках уже 2.54. Очевидно, это только начало. Подписчики сообщают, что в обменниках начинают образовываться очереди. Сообщают, что в некоторых обменниках доллар уже вчера был по 2,6", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

18 августа в Беларуси к забастовке присоединились сотрудники предприятия "Беларуськалий", которое является важнейшим предприятием для страны и в 2019 году обеспечило 5,6% бюджета страны.

Благосостояние украинцев с учетом теневых доходов и искаженной статистики не хуже, чем у белорусов. При этом по уровню минимальной заработной платы Украина значительно опережает соседнее государство. Миф о том, что белорусы из-за акций протестов могут повторить "украинский сценарий" и оказаться в ситуации экономического коллапса, не соответствует действительности.

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