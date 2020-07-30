В банках и обменниках Украины подешевели доллар и евро

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:49, 30.07.2020 Обновлено: 09:51, 30.07.2020

Официальный курс доллара в четверг, 30 июля, остался без изменений, а стоимость евро поднялась на 1 копейку. На этом фоне в банках и обменниках валюта начала дешеветь.

Курс НБУ на 30 июля

  • 1 доллар США – 27,68 грн;

  • 1 евро – 32,46 грн.

Курс валют в Украине 30 июля
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,51 грн/$

  • Продажа – 27,77 грн/$

Курс валют в Украине 30 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,04 грн/€

  • Продажа – 32,58 грн/€

Курс валют в Украине 30 июля
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,55 грн/$ (-1 коп.)

  • Продажа – 27,66 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Украине 30 июля
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,39 грн/€ (-12 коп.)

  • Продажа – 31,51 грн/€ (-9 коп.)

Курс валют в Украине 30 июля
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,55 грн/$

  • Продажа – 27,63 грн/$

Курс валют в Украине 30 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,20 грн/€

  • Продажа – 32,30 грн/€

Курс валют в Украине 30 июля
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 29 июля, снизился и установился на уровне – 27,68 грн (-7 коп.). Также подешевел евро – до 32,45 грн (-15 коп.).

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