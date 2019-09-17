Ужесточение правил для ФЛП: Насиров выступил с встречным предложением

В Украине меры по ужесточению контроля за оборотом физических лиц-предпринимателей (ФЛП) будут эффективны лишь в комплексе с общим снижением налогов.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал народный депутат Украины 8-го созыва, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2019) Роман Насиров, оценивая законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистрацию расчетных операций (РРО).

"Начали звучать разговоры о том, что будут для ФОПов более жесткие условия, будет РРО на абсолютно все операции. Это важно делать, но это надо делать в комплексе, чтобы люди знали – нам не только сделали более жесткие условия. Они чувствуют якобы давление на себя. Те люди, которые действительно работают в своей категории, имеют оборот, не злоупотребляют этими возможностями, так или иначе показывают свои обороты и платят налоги – у вас все в порядке. Это для того, чтобы не было злоупотреблений", – подчеркнул экс-глава ГФС.

"А в то же самое время были инициативы по снижению налогов… Надо эти две вещи делать вместе, одновременно. Я думаю, что это давно уже назрело – понизьте налоги, особенно налог на доходы физических лиц. Надо снизить налог на доходы для компаний, наконец ввести налог на выведенный капитал, чтобы деньги можно было инвестировать. А рядом с этим можно сказать – а тут мы вводим дополнительный контроль, чтобы не было злоупотреблений. Тогда это будет понятно", – пояснил он.

По словам Насирова, такие меры будут способствовать детенизации экономики, поскольку она "сама по себе не произойдет".

"Если мы видим, что ты поднимаешь налоги для того, чтобы якобы в бюджете доходы с расходами сходились, то оно не всегда имеет ту обратную связь. Иногда надо их понизить, и тогда за счет детенизации ты получишь даже намного больше, чем ожидал", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде приняло за основу законопроект, который обяжет ФЛП вести учет, использовать РРО или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

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