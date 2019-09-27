"Успокою панику": Гончарук вмешался в скандал вокруг МВФ

Украина продолжает переговоры с МВФ о новом кредите. Они находятся в активной фазе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в посте на Facebook-странице. "Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ – переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", – сказано в сообщении.

Он написал, что в течение следующих нескольких недель Украина будет продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement – рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден похвалил достижения экономики Украины.

"Главным достижением он назвал устранения квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста. Однако впереди нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику", – написал премьер.

Он напомнил, что правительство собирается провести большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора и намерено бороться с коррупцией.

"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", – добавил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

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