Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

"Успокою панику": Гончарук вмешался в скандал вокруг МВФ

3.2т Читать материал на украинском

Украина продолжает переговоры с МВФ о новом кредите. Они находятся в активной фазе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в посте на Facebook-странице. "Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ – переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", – сказано в сообщении.

Он написал, что в течение следующих нескольких недель Украина будет продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement – рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

Новости
МВФ озвучил условия для Украины и ответил на слухи о "провале": чего ждать

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден похвалил достижения экономики Украины.

"Главным достижением он назвал устранения квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста. Однако впереди нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику", – написал премьер.

Он напомнил, что правительство собирается провести большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора и намерено бороться с коррупцией.

"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", – добавил Гончарук.

"Успокою панику": Гончарук вмешался в скандал вокруг МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Макрофинансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Макрофинансовая помощь Украине транш МВФ
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
9
Смешно
2
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
"квазіфіскальний дефіцит енергетичного сектору" - що це таке? Або що мається на увазі під "реструктуризацією банківської системи"? Певні зміни відбулись, звичайно: вступив в дію Закон про ринок електроенергії, націоналізували ПриватБанк; але тут не все так райдужно та однозначно добре.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
"Обеспечение независимости Национального банка..." читай полное подчинение банка МВФ. Новые кредиты... Приватизация всего ещё оставшегося на плаву... Ну-ну. Похоже на действия ликвидационной команды. Дерзайте, скаклонавты. Я гляжу, вы не разу не зря на "площади независимости" скакали. Мечты сбываются.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Тобто МВФ похвалив досягнення попередньої влади і помахав ручкою теперішній.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Станкевичус Лілія, Вы очень вежливый человек. На пацанском языке (который сейчас в моде у президента) это звучит несколько по другому!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel