"Укрзалізниця" проиграла суд и заплатит Сбербанку России 1,86 млрд

"Укрзалізниця" проиграла апелляцию в Восточном суде и вынуждена погасить долг Донецкой железной дороги перед российским Сбербанком в размере 1,86 млрд грн.

Об этом на ссылку на решению суда сообщает НВ. "Апелляционную жалобу Акционерного общества Укрзализныця оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года по делу № 910/22858/17 оставить без изменений", – сказано в тексте постановления от 17 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Ранее сообщалось, что Большая палата Верховного суда признала АО Укрзализныця правопреемницей по долгам Донецкой железной дороги с момента госрегистрации АО 21 октября 2015 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В компании с решением суда не согласны и считают, что оно угрожает национальной безопасности Украины и стабильной работе железной дороги.

По данным УЗ, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП Донецкая железная дорога перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в числе которых — долги российскому Сбербанку на 3,5 млрд грн, ВТБ Банку на 1,2 млрд грн т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила о проведении трех тендеров на закупку бытовой техники на сумму 870 тыс. гривен.

В Винницкой области в филиале "Укрзалізниці" разоблачили преступную схему, которая нанесла государству ущерб почти 12 млн гривен.