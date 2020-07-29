Украину ждет пиковая нагрузка по кредитам: сколько миллиардов отдаем ежемесячно

Mакроэкономика 02:20, 30.07.2020

Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Помесячно нам предстоит вернуть:

  • в августе 48,85 млрд грн;

  • в сентябре 81,82 млрд грн;

  • в октябре 11,61 млрд грн;

  • в ноябре 38,34 млрд грн;

  • в декабре 19,03 млрд грн.

Cколько денег должна отдать Украина за долги в 2020 году
Министерство финансов

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).

"Украина в этом году вместо 3,5% планового роста покажет как минимум 5% падения экономики. Понятно, что на этом фоне падают доходы. Обязательно должно было произойти увеличение дефицита государственного бюджета. В итоге часть затрат бюджета было снижено, часть затрат пришлось увеличить. Это то, что касается расходов на медицину, на борьбу с коронакризисом. Они все в итоге раздули дефицит государственного бюджета до 7,5% ВВП. Это значительная величина, и Украина, как правило, последние годы не имела такого уровня дефицита. Это высокий дефицит", – добавил советник президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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