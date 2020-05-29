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29 мая • обновлено в 10:02
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Украину в 2020-м ждет сильнейшее падение экономики – Кабмин

1.6т
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В Украине ВВП в 2020 году упадет на 8%, экспорт – на 10%, импорт – на 14,5%, а уровень безработицы составит 9,5%.

Об этом говорится в опубликованной Кабмином программе стимулирования экономики для борьбы с последствиями COVID-19.Так, согласно документу:

  • по прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%;

  • в свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

  • прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных для Украины сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек

Украину в 2020-м ждет сильнейшее падение экономики – Кабмин

"В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14.5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9.5%)", – говорится в публикации.

Худшим по оценкам Нацбанка будет второй квартал 2020-го. По его итогам (год к году) сокращение ВВП составит 11%. Как только карантин закончится, экономика начнет резко восстанавливаться (смотрите график), считает регулятор.

"Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика, увеличение правительством бюджетных расходов на преодоления кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
экономика ВВП
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