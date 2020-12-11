Украинцы снова окажутся без запасов масок и средств защиты? OBOZREVATEL обращается в Госрезерв

В Украине государственный резерв оказался полностью не готов к началу пандемии: в стране не было стратегического запаса средств медицинской защиты. Из-за этого не только взлетели цены на маски, дезинфекторы и другие товары, но и этой продукции не хватило на всех нуждающихся.

OBOZREVATEL публично, а также в письменных запросах обращается к Государственному агентству резерва Украины с требованием обнародовать планы наполнения "запасов", а также рассказать о том, как проходит подготовка к очередной волне обострения эпидемиологической ситуации.

В чем суть?

Государственный резерв наполняется стратегическими запасами товаров первой необходимости, начиная от зерна и свинины и заканчивая нефтепродуктами. В период пандемии все страны, где есть подобные ведомства, склады наполняли масками, средствами медицинской защиты. А в Украине уже в первые месяца карантина оказалось, что госрезерв пуст.

"В стране нет ничего. Начало коронавируса. А где Госрезерв? Просто мне интересно. Пустой Госрезерв. То есть, в Украине 40 млн человек – пустой Госрезерв!" – заявил в мае 2020-го президент Владимир Зеленский.

В феврале-марте, когда украинцы выйдут из карантина, страна может столкнуться с очередной волной роста количества заразившихся. Однако на этот раз у чиновников есть время для того, чтобы подготовиться: закупить товары медицинской защиты, наполнить резервы и потом развести их по медицинским учреждениям и бюджетным организациям.

Резерв снова окажется пустым?

OBOZREVATEL публично обращается к Государственному резерву, а также направит письменные журналистские запросы с требованием ответить на следующие вопросы:

Как изменили планы закупок в связи с пандемией коронавируса?

Сколько медицинских масок и других средств защиты закупят в государственный резерв?

Сколько выделят на закупку средств медицинской защиты?

Если ситуация, которая возникала в текущем году, повторится в 2021-м, украинцы рискуют столкнуться с резким ростом цен и дефицитом средств медицинской защиты. Кроме того, сотрудникам государственных учреждений придется самостоятельно закупать маски, костюмы, перчатки и дезинфекторы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в разгар пандемии медицинские маски и средства защиты продавали за границу, в то время как внутри страны цены на эти изделия резко взлетели.