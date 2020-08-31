Украинцы получат за доллар больше: сколько стоит в банках и обменниках
В Украине 31 августа курс доллара вырос на всех сегментах валютного рынка. Ощутимее всего курс покупки вырос в банках (на 15 копеек), при этом стоимость продажи почти не изменилась. Таким образом, украинцы, которые хотят продать валюту, заработают больше, а те, кто покупает – изменения не почувствуют. При этом официальная стоимость (данные НБУ) выросла всего на 2 копейки.
Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 31 августа
доллар США – 27,48 грн (+2 копейки)
евро – 32,73 грн (+30 копеек)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,35 грн/$ (+15 копеек)
Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,45 грн/$ (+9 копеек)
Продажа – 27,52 грн/$ (-4 копейки)
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.
Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.