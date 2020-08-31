Украинцы получат за доллар больше: сколько стоит в банках и обменниках

В Украине 31 августа курс доллара вырос на всех сегментах валютного рынка. Ощутимее всего курс покупки вырос в банках (на 15 копеек), при этом стоимость продажи почти не изменилась. Таким образом, украинцы, которые хотят продать валюту, заработают больше, а те, кто покупает – изменения не почувствуют. При этом официальная стоимость (данные НБУ) выросла всего на 2 копейки.

Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 31 августа

доллар США – 27,48 грн (+2 копейки)

евро – 32,73 грн (+30 копеек)

Официальный курс доллара незначительно вырос. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,35 грн/$ (+15 копеек)

Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений)

Курс доллара в банках вырос. minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,45 грн/$ (+9 копеек)

Продажа – 27,52 грн/$ (-4 копейки)

Курс доллара в обменниках вырос .finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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