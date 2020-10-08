Украинцы отдадут на кредиты огромные суммы: какой госдолг заложили в проект бюджета-2021

В Украине государственный долг достиг отметки в 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

О том, сколько должна Украина и что с этим делать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что мы имеем?

По последним данным Министерства финансов, общий госдолг Украины составляет около 2,338 трлн грн (около 85,1 млрд долл). За первые полгода 2020-го сумма долга в долларах выросла на 0,8%, а в гривнах – почти на 10%! Но уже в августе Минфин отчитался об уменьшении долга в гривневом эквиваленте на 16,9 млрд грн. В частности, немного уменьшился долг по облигациям внутреннего государственного займа и задолженность перед МВФ.

Но радоваться такой тенденции пока рано. Мы все равно вынуждены брать новые займы, поскольку из года в год тратим больше, чем зарабатываем. Дефицит бюджета 2021-го года составит 6% от ВВП (это не столь критично, ведь в 2020-м он планировался на уровне 7,5%). Если перевести проценты в денежный эквивалент, то дефицит равняется примерно 270,35 млрд грн, что на 30 млрд грн меньше, чем в текущем году. Но дыру в бюджете все равно нужно заполнять, для чего Минфин уже планирует взять в займы – 263 млрд грн в следующем году (примерно 5,8% от ВВП).

Вместе с тем нужно еще и обслуживать старые долги. "Кредиторам в следующем году придется выплатить почти 600 млрд грн, – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Внешние выплаты при этом составят более 160 млрд грн (около $ 5,5 млрд). По облигациям внутреннего займа придется заплатить около 440 млрд грн".

Какие коррективы внес коронавирус?

Из-за карантина и кризиса украинский бюджет, как и бюджеты других стран, понес непредвиденные расходы, и в то же время, недополучил прибыль. Плановые доходы бюджета и так сократили на 120 млрд грн. Даже при этом, за первые полгода 2020-го план поступлений выполнили всего на 92,2% (примерно минус 47,8 млрд грн).

"Кроме чистых привлечений в следующем году, нам еще нужно за счет увеличения долга профинансировать дефицит остатка этого года – а это еще где-то 200 млрд грн, – рассказывает OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. – Таким образом, в течение следующих 15 месяцев, нам нужно увеличить госдолг где-то на 450-460 млрд грн., или более чем на 15 млрд долларов".

По информации Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, несмотря на данные бюджета, на самом деле в течении 2021-го года Министерству финансов придется взять в долг 702 млрд грн, чтобы не только профинансировать дефицит следующего года, но и покрыть долги текущего. По подсчетам экспертов Киевской школы экономики, практически каждая 8-я гривна госбюджета в следующем году пойдет на оплату процентов по долгам.

Где мы можем получить деньги?

Традиционно Украина привлекает средства, как от внешних, так и от внутренних кредиторов. Они могут быть как официальными, так и частными. Со слов Александра Паращего, в следующем году, вероятно, 5-6 млрд долл можно будет получить от официальных кредиторов (МВФ, ЕС, Всемирный банк, западные правительства).

"Для этого необходимо уже сейчас активно договариваться с МВФ о скорейшем возобновлении программы. Остальные деньги, по-видимому, придется брать у частных кредиторов, как внешних, так и внутренних. Это выглядит реалистично, но при условии, что внешние долговые рынки будут оставаться и в дальнейшем в хорошем состоянии. И только при условии сотрудничества с МВФ", – утверждает Паращий.

По данным Вадима Иосуба, от МВФ и других международных финансовых организаций, удастся получить еще меньше – около 1,5 млрд долл. Поэтому, финансировать бюджетный дефицит мы будем вынуждены почти полностью за счет коммерческих займов. Притом, лишь около 6 млрд грн правительство рассчитывает получить от приватизации.

Нужно ли уменьшать долг?

Наличие государственного долга – вполне нормальное явление для большинства стран мира, утверждают эксперты. Финансовое благополучие и уровень развития государства им не измеряется. В теории госдолг уменьшить реально. Для этого нужно, чтобы бюджет был не дефицитным, как у нас, а профицитным, чтобы государство тратило меньше, чем зарабатывает. Но для нашей страны на ближайшее время, это невозможно.

"Совсем не обязательно уменьшать госдолг, ведь это нормальное явление для подавляющего большинства стран. – уверяет Александр Паращий. – При этом, более важным показателем является соотношение госдолга к ВВП. Если это соотношение не растет – это уже хорошо. А для того, чтобы соотношение уменьшалось, нужно чтобы ВВП рос быстрее долга".

На практике, избавляться от госдолга практически нет смысла. Ведь если тратить заимствованные средства на правильные цели – это поможет ускорить развитие государства.

"Правильная цель – не снижение госдолга, а улучшение его качества. – утверждает Вадим Иосуб. – Под этим понимается изменение его валютной структуры в пользу национальной валюты (меньше занимать в иностранной валюте, больше в национальной), замещение краткосрочного долга на долгосрочный, уменьшение процентных ставок. Это влияет на стоимость обслуживания госдолга. Поэтому, если в результате рефинансирования на погашение старых берутся новые долги, но на более длительные сроки, и или по более низким ставкам, то даже если общий долг растет, обслуживать его значительно легче".