Украинцы не почувствуют курс в 28 грн за доллар, – Петрашко

Украинцы не почувствуют на себе курс доллара в 28 грн/$, такая стоимость валюты – нормальный баланс, при котором комфортно работать бизнесу.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. "Я считаю, что сейчас есть нормальный баланс. Курс является комфортным для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 грн эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась – так же они сейчас не почувствуют с точки зрения того, что курс 28. Я имею в виду с точки зрения цен на товары", – сказал Игорь Петрашко.

Он добавил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая – около 2,1%.

Отметим, резкий рост курса доллара, который произошел в Украине в течение последних двух недель, в НБУ объяснили психологическими факторами. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными. Они происходят из-за различных факторов. Иногда – это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, порой – это объясняется психологическими факторами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.