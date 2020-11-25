Украинцы будут покупать доллары по новой цене: где выгоднее и как изменился курс

В Украине 25 ноября курс доллара вырос на 1-15 коп. на всех сегментах рынка (незначительно изменился официальный курс НБУ, однако ощутимо подорожала валюта в финучреждениях). При этом, исходя из стоимости валют, продавать доллары выгоднее в обменниках, а покупать – в банках.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют.

Курс НБУ на 25 ноября

1 доллар США – 28,37 грн (+1 коп.)

Курс НБУ на 25 ноября НБУ

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 28,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями. "Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню", – прогнозирует эксперт.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,15 грн/$;

Продажа – 28,55 грн/$.

Курс в банках finance.i.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,33 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Курс в обменниках Tables Finance

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз по курсу МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца ноября на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, пауза в сотрудничестве с МВФ и возвращение НДС экспортерам.

Мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.