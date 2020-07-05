Украинцев ждет рост курса доллара: аналитики рассказали, сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в ближайшее время будет дорожать, уверены аналитики. Валюта может двигаться по двум сценариям: либо значительно вырасти в цене, либо плавно расти до нового показателя.

О том, как и почему изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар будет дорожать из-за отставки главы НБУ

Главная причина подорожания доллара в Украине – решение Рады по собственному желанию отправить в отставку главу НБУ Якова Смолия. Это произошло после его конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Участники рынка, финансовые компании, а также кредиторы и партнеры Украины обеспокоены отставкой главы НБУ ввиду "политического давления" на независимый институт, и опасаются смены политики регулятора, пересмотра программы МВФ и эмиссии гривны. Все это активизирует покупателей, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом он озвучивает достаточно оптимистичные прогнозы до конца недели: курс с 27,29 грн/$ вырастет до 27,5 грн/$.

"Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет отстаивать независимость финансового регулятора, несмотря на то, кто его возглавит.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке гривен за доллар", – добавляет Шевчишин. Несмотря на это, опасения у участников рынка остались.

Курс доллара в Украине будет расти Pixabay

Решение Якова Смолия об отставке будет продолжать давить на курс, добавляет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Даже не столько само это решение, сколько ставшие известными проблемы с независимостью НБУ. В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств", – отмечает эксперт.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,7 грн.

Кто займет должность Смолия

Сейчас Офис президента принимает окончательное решение о том, кто займет кресло главы Нацбанка. По разным данным, есть около десятка кандидатур, с каждым из которых проведут собеседование. Рассматриваются, в том числе, и бывший министр развития экономики Тимофей Милованов, экс-глава управления по вопросам экономической политики Администрации президента Украины Роман Жуковский. О некоторых из кандидатов читайте подробнее ниже.

Кирилл Шевченко

Кирилл Шевченко претендует на должность главы НБУ (kirillshevchenko.com)

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко – один из основных претендентов на кресло Смолия, рассказывают OBOZREVATEL несколько несвязанных между собой народных депутатов. У него есть необходимая квалификация, он работал в Ощадбанке, в Государственном ипотечном учреждении. Не имеет политического прошлого, а его работу позитивно оценивают в банковском секторе.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин хочет возглавить НБУ 5.ua

Действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин появился на политической арене в 2007-м: во время второго премьерства Юлии Тимошенко его назначили министром экономического развития. На своей должности проработал три года.

Его конфликт со Смолием – одна из главных причин, по которой последний написал заявление об увольнении. Подробнее о биографии и взглядах Данилишина можно прочитать здесь.

Елена Щербакова

Елена Щербакова работает в Совете НБУ thepage.ua

Елена Щербакова – действующий член Совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков" – речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и вырваться вперед среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

Владимир Лавренчук

Владимир Лавренчук может стать главой НБУ delo.ua

Бывший председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владислав Лавренчук, как и Данилишин, рассматривался на должность руководителя Нацбанка еще в 2017-м, но тогда выбрали Смолия. Кандидатуру Лавренчука позитивно оценивают и участники рынка, и международные партнеры (в частности ЕБРР). Лавренчук имеет опыт работы зампредом Ощадбанка, главой правления Укринбанка.