МоваЯзык

Топ-темы:

Украинцев ждет рост курса доллара: аналитики рассказали, сколько будет стоить валюта

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
1,3 т.
Украинцев ждет рост курса доллара: аналитики рассказали, сколько будет стоить валюта

Курс доллара в Украине (Фото: коллаж Обозревателя).

В Украине курс доллара в ближайшее время будет дорожать, уверены аналитики. Валюта может двигаться по двум сценариям: либо значительно вырасти в цене, либо плавно расти до нового показателя.

О том, как и почему изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар будет дорожать из-за отставки главы НБУ

Главная причина подорожания доллара в Украине – решение Рады по собственному желанию отправить в отставку главу НБУ Якова Смолия. Это произошло после его конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Участники рынка, финансовые компании, а также кредиторы и партнеры Украины обеспокоены отставкой главы НБУ ввиду "политического давления" на независимый институт, и опасаются смены политики регулятора, пересмотра программы МВФ и эмиссии гривны. Все это активизирует покупателей, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом он озвучивает достаточно оптимистичные прогнозы до конца недели: курс с 27,29 грн/$ вырастет до 27,5 грн/$.

"Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет отстаивать независимость финансового регулятора, несмотря на то, кто его возглавит.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке гривен за доллар", – добавляет Шевчишин. Несмотря на это, опасения у участников рынка остались.

Курс доллара в Украине будет расти

Курс доллара в Украине будет расти Pixabay

Решение Якова Смолия об отставке будет продолжать давить на курс, добавляет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Даже не столько само это решение, сколько ставшие известными проблемы с независимостью НБУ. В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств", – отмечает эксперт.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,7 грн.

Кто займет должность Смолия

Сейчас Офис президента принимает окончательное решение о том, кто займет кресло главы Нацбанка. По разным данным, есть около десятка кандидатур, с каждым из которых проведут собеседование. Рассматриваются, в том числе, и бывший министр развития экономики Тимофей Милованов, экс-глава управления по вопросам экономической политики Администрации президента Украины Роман Жуковский. О некоторых из кандидатов читайте подробнее ниже.

Кирилл Шевченко

Кирилл Шевченко претендует на должность главы НБУ

Кирилл Шевченко претендует на должность главы НБУ (kirillshevchenko.com)

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко – один из основных претендентов на кресло Смолия, рассказывают OBOZREVATEL несколько несвязанных между собой народных депутатов. У него есть необходимая квалификация, он работал в Ощадбанке, в Государственном ипотечном учреждении. Не имеет политического прошлого, а его работу позитивно оценивают в банковском секторе.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин хочет возглавить НБУ

Богдан Данилишин хочет возглавить НБУ 5.ua

Действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин появился на политической арене в 2007-м: во время второго премьерства Юлии Тимошенко его назначили министром экономического развития. На своей должности проработал три года.

Его конфликт со Смолием – одна из главных причин, по которой последний написал заявление об увольнении. Подробнее о биографии и взглядах Данилишина можно прочитать здесь.

Елена Щербакова

Елена Щербакова работает в Совете НБУ

Елена Щербакова работает в Совете НБУ thepage.ua

Елена Щербакова – действующий член Совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков" – речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и вырваться вперед среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

Владимир Лавренчук

Владимир Лавренчук может стать главой НБУ

Владимир Лавренчук может стать главой НБУ delo.ua

Бывший председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владислав Лавренчук, как и Данилишин, рассматривался на должность руководителя Нацбанка еще в 2017-м, но тогда выбрали Смолия. Кандидатуру Лавренчука позитивно оценивают и участники рынка, и международные партнеры (в частности ЕБРР). Лавренчук имеет опыт работы зампредом Ощадбанка, главой правления Укринбанка.

УкраинаКурс валютгривнядолларкурс валют
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Mакроэкономика