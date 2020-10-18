Украинцев ждет новый курс доллара: сколько придется платить за валюту

В Украине курс доллара будет плавно расти до конца октября. Уже через неделю, по разным оценкам, стоимость американской валюты может составить 28,5 грн/$ (на 16 октября курс 28,34 грн/$). При этом в более длительной перспективе девальвация гривни будет происходить не так существенно, как это предполагали ведущие эксперты еще несколько месяцев назад.

Подробнее о том, как изменится курс доллара в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему подорожает доллар: прогнозы аналитиков

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Для иностранцев Citibank выкупал все излишки предложений по валюте: нерезиденты стараются действовать аккуратно и не вызывать роста валютных курсов.

По просьбе OBOZREVATEL аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак озвучил основные факторы, которые будут влиять на стоимость валюты.

Почему не будет резкого подорожания доллара:

на межбанке есть достаточное количество валюты;

НБУ готов сглаживать резкие колебания;

нет ажиотажного спроса, а население больше продает доллары, чем покупает.

Почему доллар будет плавно дорожать:

слабость банковского сектора, а значит потенциальный отток средств со счетов физических лиц;

сложные отношения Украины с партнерами на фоне пандемии.

Орищак считает, что диапазон колебания курса продажи наличного доллара составит 0,45 копеек, от 28,05 до 28,50 гривен; для евро диапазон шире, около 0,80 грн, от 32,70 до 33,50 гривен. Диапазон учитываем с особенностями региональной ситуации.

Цифру в 28,5 грн/$ в комментарии OBOZREVATEL также озвучил и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "На курс гривни также давят негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в "красную" зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября. Следим за решениями НБУ и предполагаем повышенную волатильность на рынке сегодня, в связи с чем курс может колебаться в широком диапазоне – 28,25-28,50 гривен за доллар", – отмечает эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, добавляет: в случае резких курсовых колебаний НБУ или Укргазбанк выйдут с продажей валюты. Уравновесить спрос нерезидентов могут также и экспортеры, которым гривня необходима для платежей в бюджет.

"Сегодня по валютной паре доллар/гривня ожидается медленный рост к отметке 28,42. Евро/доллар будет торговаться в ценовом диапазоне 33,10-33,25", – прогнозирует эксперт.

МВФ улучшил прогноз для Украины

МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. На 2025 год аналитики МВФ ожидают курс гривни к доллару США на отметке в 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас существует определенный девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

Ключевой вопрос – размеры этих колебаний, если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально. Министр подчеркнул, что фактор МВФ носит скорее технический характер. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну, но это не основной фактор, а лишь один из них.