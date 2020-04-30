Украинцев ждет новый курс доллара: прогнозы аналитиков

В Украине курс доллара в первую неделя мая опустится ниже 27 грн/$ (по состоянию на 30 апреля 27,1 грн/$).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитики все еще настроены пессимистично: доллар будет дорожать, но не в первую неделю мая. Сейчас ситуация остается стабильной: ни крупных продаж, ни покупок ожидать не стоит. Ажиотажный спрос уже закончился, а доллар плавает около уже привычной отметки в 27 грн/$.

"Валютный рынок вяло реагирует на ситуацию, сохраняя атипичное движение в условиях низкой ликвидности. Часть населения, для пополнения гривни, продает перед праздниками валюту. Более сильные движения ждем после 11 мая, и сохраняем девальвационные ожидания", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Накануне праздников и длинных выходных население продолжает продавать остатки сбережений в валюте, это может незначительно поддержать наличный рынок.

Что влияет на курс доллара:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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