Украинцев ждет новый курс доллара: прогноз валют от аналитиков

В Украине курс доллара до 20 апреля снизится на 10-15 коп./$ и достигнет отметки в 27 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, большинство опрошенных аналитиков считает, что курс доллара в ближайшее время будет снижаться.

К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: курс доллара будет снижаться, но не долго. Как только появится возможность, игроки используют низкую стоимость и снова запасутся валютой. "Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривны за доллар", – спрогнозировал аналитик.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает более позитивные оценки. Он считает, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный в банках – около 26,9/27,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в пятницу, 10 апреля, вырос на 6 копеек. НБУ установил его на уровне 27,25 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 6 копеек – до 29,63 грн.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.