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12 октября • обновлено в 09:38
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Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ опубликовал будущие цены на валюту

1.4т Читать материал на украинском

В Украине справочный курс доллара 15 октября составит 24,53 грн/$. Таким, образом, за длинные выходные валюта увеличится в цене примерно на 4 коп./$.

Об этом говорится в данных Национального банка Так, 11 октяря доллар продавался в среднем за 24,49 грн, стоимость евро составляла 27,05 грн. Во вторник, 15 октября, европейская валюта подорожает до 27,09 грн.

Курс доллара

Курс доллара

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Отметим, к концу года традиционно доллар немного дорожает. А вот этой осенью, по оценкам десятков опрошенных OBOZREVATEL аналитиков, он может достичь рекордно низкой за четыре года отметки, опустившись ниже 24 грн/$.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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