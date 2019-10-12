Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ опубликовал будущие цены на валюту

В Украине справочный курс доллара 15 октября составит 24,53 грн/$. Таким, образом, за длинные выходные валюта увеличится в цене примерно на 4 коп./$.

Об этом говорится в данных Национального банка Так, 11 октяря доллар продавался в среднем за 24,49 грн, стоимость евро составляла 27,05 грн. Во вторник, 15 октября, европейская валюта подорожает до 27,09 грн.

Курс доллара

Отметим, к концу года традиционно доллар немного дорожает. А вот этой осенью, по оценкам десятков опрошенных OBOZREVATEL аналитиков, он может достичь рекордно низкой за четыре года отметки, опустившись ниже 24 грн/$.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

В октябре стоимость валюты значительно подорожала в первые дни месяца, однако после снова стабилизировалась около 24,4-24,6 грн/$.

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