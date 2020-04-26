Украинцев ждет новый курс доллара: как повлияет решение НБУ и что ждет рынок

В Украине курс доллара большую часть недели колебался около знаковой отметки в 27 грн/$. Решение Нацбанка снизить учетную ставку и положительные сигналы о новой программе сотрудничества с МВФ создают позитивные ожидания у участников валютного рынка.

О том, как изменится курс доллара в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Почему гривня остается стабильной:

деньги у покупателей валют заканчиваются, спрос вернулся на уровень, который был до кризиса;

рынок настроен позитивно: обещают кредит от МВФ и Нацбанк смягчает монетарную политику (об этом позже);

спрос на валюту снижается вместе с замедлением импорта, сокращением спроса и остановкой туристической сферы;

энергоресурсы (бензин, газ) рекордно подешевели, меньше нужно тратить на импорт.

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% торгуется около отметки в 27 грн/$. Несмотря на то, что низкая учетная ставка приводит к падению ставок облигаций внутреннего гозсайма, такую политику НБУ участники валютного рынка приветствуют.

rbc.ua

"Курс гривни в пятницу, 24 апреля, торгуется на уровне 27,05 грн за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10 до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале", – напоминает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Примерно такие же оценки озвучивает и коллега Шевчишина – руководитель отдела аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что курс в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 27,1 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

На что повлияет новое решение Нацбанка?

Национальный банк снизил учетную ставку с 10 до 8%. Курс доллара в Украине уже несколько лет определяется рыночными механизмами. То есть НБУ не устанавливает, сколько стоит валюта, а всего лишь констатирует справочный курс. Также регулятор сглаживает колебания. Когда курс резко падает, он продает валюту – увеличивает предложение – сглаживает динамику. И наоборот, когда доллар резко дешевеет, Нацбанк выкупает доллары, чтобы увеличить предложение и сделать снижение плавным.

Учетная ставка сейчас – один из главных инструментов НБУ. С помощью него он регулирует инфляцию, ипотечные и кредитные ставки, стоимость долговых ценных бумаг. Чем ниже учетная ставка, тем меньше ставки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Соответственно, тем менее выгодно иностранцам продавать доллары в Украине и покупать за гривни ОВГЗ.

Теоретически снижение учетной ставки должно было привести к росту курса доллара. Однако сейчас, с учетом общемировых тенденций, украинские ОВГЗ и так перестали пользоваться таким спросом, как в прошлом году. Поэтому в первую очередь решение Нацбанка повлияет на ситуацию в экономике. Снижение учетной ставки – необходимое послабление, которое пока что позитивно воспринимают участники валютного рынка.

Если Украине удастся договориться с МВФ и получить очередной кредитный транш, вполне возможно, что особых потрясений для курса валют в этом году не будет. Девальвацию не избежать, однако ситуация остается под контролем. Золото-валютных резервов достаточно для того, чтобы обеспечить стабильность. А экономика, хоть и показывает значительное падение, но все еще подает признаки скорого выздоровления. Теперь же главный вопрос – как быстро мир восстановится после пандемии коронавируса, улучшится ли ситуация летом и смогут ли украинцы полноценно выйти на работу и открыть свои предприятия уже в мае.

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