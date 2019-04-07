Украинцев ждет новый курс доллара: гривня неожиданно вырастет

В Украине курс доллара до середины апреля может снизиться до 26,8 грн/$ (с 27 грн/$).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "4 апреля в первой половине дня наличный доллар незначительно снижался, а на межбанке столь же незначительно рос, что может говорить о краткосрочной стабилизации курса вблизи текущего уровня, вокруг которого он совершает небольшие колебания", – поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт считает, что на межбанке до 14 апреля доллар будут продавать за 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн. Аналитик Егор Комов также уверен: в ближайшее время значительных колебаний на рынке не ожидается, при этом тенденция на укрепление гривни сохранится. Так, по оценкам Комова, украинцы смогут покупать американскую валюту за 26,8-27 грн/$.

"Сейчас знаковая отметка на рынке это не 27 грн/$, а 28 грн/$. Почему так? Потому что уже достаточное время курс ходит по узкому коридору, и верхняя черта упирается в 28 грн. Ближайшие семь дней нет никаких оснований для значительных колебаний. Гривня будет находится под отметкой в 27 грн/$", – отмечает Комов.

В то же время финансовый эксперт Владимир Мазуренко считает, что даже при значительном превышении спроса над предложением курс доллара легко поднимется выше 27грн/$. "Я бы сказал, что это возможно, однако, вероятне все-таки будем иметь укрепление, а не снижение", – прогнозирует Мазуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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