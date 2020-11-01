Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с гривней в ноябре

В Украине курс доллара в первую неделю ноября увеличится с 28,44 до 28,6 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн", – отмечает эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,40 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,27/28,29 до 28,45/28,47 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,20/28,40 до 28,35/28,55

(+0,5%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне ,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.