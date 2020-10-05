Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали резкий рост и назвали стоимость

В Украине курс доллара имеет все шансы преодолеть знаковую отметку в 30 грн, если в ближайшее время стоимость не опустится до 28,2 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL."Если мы не увидим укрепления гривны ниже данного уровня, высока вероятность дальнейшего роста доллара до 30,00 грн. Многие опасались, что Украина недосчитается переводов трудовых мигрантов, но в реальности падение объемов их транзакций составило всего 6,4% – до 7,16 млрд долларов против 7,62 млрд за прошлый год", – рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов..

Как рассказывает эксперт, сейчас иностранцы активно продают гривню, в том числе через Citibank. Накануне президентских выборов в США возник тренд на уход крупных инвесторов с рынков развивающихся стран. А к ним относится и Украина. Инвесторы продают нашу валюту, покупают доллары и тем самым увеличивают спрос, создавая основания для девальвации.

Pixabay Как изменится курс доллара

"На следующей неделе курс валютной пары доллар/гривна по прогнозам останется в узком диапазоне 28,20-28,38 грн, евро продолжит рост к 33,45 грн", – прогнозирует аналитик.

С тем, что девальвация гривни продолжается соглашается и аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Одна из причин – начался активный бизнес-сезон. Увеличился как экспорт, так и импорт. Такая динамика наблюдается на фоне заявления правительства Украины о том, что экспорт страны в сентябре составил 4,2 млрд долларов – на 2,9% больше по сравнению с сентябрем 2019 года, показатель вернулся на докризисный уровень. Вместе с этим, данных по импорту пока нет, и вероятно рост импорта будет не менее активным в сентябре.

"На наш взгляд, девальвационное давление сохранится. Нерезиденты продолжают активно выходить из гривны и продавливают рынок. Ситуация в пятницу грозит продолжить тренд четверга – пару копеек вверх. Вероятно, в ближайшее время, отыгрывая эти позитивные новости, курс гривны продолжит постепенно двигаться в зону 28,4 гривен за доллар", – прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.