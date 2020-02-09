Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики рассказали о развороте. Прогноз

В Украине курс доллара января перешагнул психологическую отметку в 25 грн/$. Праздники закончились, "Нафтогаз" начал продавать полученные у "Газпрома" доллары и тенденция развернулась на 180 градусов.

Уже в ближайшее время стоимость валюты постепенно снизится и приблизится к новой психологической отметке. Подробнее о том, чего ждать от гривни – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Аналитики сходятся во мнении: валюта в ближайшее время подешевеет, однако резких скачков ждать не стоит. Доллар уверено перешагнул отметку в 25 грн/$ и теперь будет двигаться к новым показателям в 24,1-24,5 грн/$.

Почему дешевеет доллар:

Беларусь договорилась с Украиной об автомобильных перевозках без разрешений;

Рада рассматривает запуск рынка земли;

после "вялого" периода праздников активизировались продавцы валюты.

Гривня укрепляется на фоне сужения ликвидности системы (возможность быстрого обмена), поясняет руководитель руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Предложение доллара немного выросло, экспортеры и население, воспользовавшись моментом, проводят небольшие продажи для пополнения гривни. Поддержкой гривне также выступает рассмотрение Верховной Радой во втором чтении земельного законопроекта", – поясняет эксперт.

Курс доллара

Почему в январе доллар дорожал:

"Нафтогаз" начал продавать доллары, полученные от "Газпрома";

бизнес получил значительно возмещение НДС;

активизировались импортеры.

Вероятно, в ближайшие время гривна стабилизируется вблизи отметки 24,5 гривни за доллар, уверен Шевчишин. Очередной виток укрепления гривны усилит проблемы экспортеров и ограничит бюджетные поступления.

По информации НБУ, в течение января на валютном рынке наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Это произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж. Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,4 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Чего ждать от курса доллара в 2020-м

Прогнозы о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

"В 2020 году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет очень затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на 2020 год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в 2019 году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

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