Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики рассказали, когда и к чему готовиться

В Украине курс доллара в ближайшие семь дней может пробить психологическую отметку в 25 грн/$. Такой прогноз озвучивает большинство опрошенных экспертов. Мол, ОВГЗ уже не пользуются таким спросом, как раньше, а цены на внешних рынках снижаются.

Подробнее о том, почему и как изменится курс доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное, что вы узнаете из текста:

ОВГЗ больше не пользуется спросом у иностранных инвесторов;

март традиционно – период девальвации гривни;

на внешних рынках снижаются цены на товары, которые традиционно экспортирует Украина;

курс доллара может достичь отметки в 25 грн/$ уже в ближайшую неделю.

"Инвестиции" на паузе: доллар ползет вверх

В конце февраля Минфин испытал холодный душ. Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые еще несколько месяцев назад иностранцы скупали как горячие пирожки, оказались уже невостребованными. Если раньше сразу после размещения их покупали примерно на 9 млрд грн, то в этом году – всего на чуть больше 300 млн.

Продажа облигаций в 2019-м привела к резкому укреплению гривни. В 2020-м этот инструмент отпал. В результате, уверен аналитик Владимир Мазуренко, сезонные факторы будут влиять более существенно. Мол, январь, февраль и март – традиционно период девальвации гривни. Валюту тратят на покупку энергоресурсов, выручки экспортеров не покрывают потребность рынка.

Вместе с тем, глобальные инвесторы на днях пережили очередной день обвала на фондовых рынках и их настроения ухудшаются. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы, добавляет аналитик Андрей Шевчишин.

Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые выведут свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций. В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление.

"Ситуация отягощается также дефицитом бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривни – вопрос времени. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – добавляет Шевчишин.

Его коллега Вадим Иосуб озвучивает более позитивные оценки. На ближайшую неделю он ожидает умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 24,6 грн/$, а наличный доллар в банках – около 24,5/24,7 грн/$.

Что будет с курсом доллара в 2020-м

Мнения о том, что будет с курсом доллара в этом году можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

Причины:

программа с МВФ;

транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

"В следующем году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры станет затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

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