Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара в ближайшую неделю девальвирует с 28,3 до 28,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около", – прогнозирует эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,19 грн до 28,31 грн (+0,4%).

В прошедшем месяце увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту, а дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" НБУ за сентябрь. Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным (т.е. регулятор продавал

валюту на чистой основе) и составило $0,2 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.