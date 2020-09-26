Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара до конца сентября увеличится с 28,2 до 28,5 грн/$.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – прогнозирует Иосуб.

Отметим, за неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%. Так, с прошлого вторника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,00 грн до 28,20 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,10/28,12 до 28,20/28,22 (+0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,96/28,17 до 28,12/28,32 (+0,6%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

С начала года Нацбанк совершил чистую покупку валюты на сумму $1,2 млрд несмотря на то, что в марте и июле продавал валюту для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты, и на конец августа составляли $29 млрд. Согласно новому прогнозу агентства, курс доллара на конец текущего года составит 29 грн, в конце 2021 года – 30 грн, в конце 2022 года – 30,5 грн, и на конец 2023 года – 31 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.