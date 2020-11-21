Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик назвал цену

Александр Литвин Mакроэкономика 00:13, 22.11.2020

Украинская валюта в ближайшую до конца ноября имеет все шансы как для роста, так и для незначительной девальвации.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL заявил, что курс доллара через неделю незначительно увеличится до 28,5 грн/$. В пятницу, 20 ноября, валюту в банках продавали за 28,6 грн/$, а покупали – за 28,2 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями. "Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

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