Украинцев ждет аномальный курс доллара: аналитики озвучили новый прогноз

В Украине курс доллара до конца ноября может дойти до рекордной за три года отметки в 24 грн/$. Традиционно осенью доллар дорожает, однако в этом году из-за относительно низких цен на газ в Европе, стабильной политической ситуации и высокий спрос на украинский госдолг ситуация кардинально отличается.

О том, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара в Украине

"Вероятно, укрепление гривни продолжится и в ближайшей перспективе она будет двигаться в диапазоне 24,1-24,3 грн за доллар", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Его коллега из "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает еще более позитивные оценки.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", – добавляет Иосуб.

"Наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", – добавляет Иосуб.

Главные причины укрепления:

принятие бюджета на 2020 год;

голосование за рынок земли в первом чтении;

перспективы подписания новой программы с МВФ;

спрос на украинский госдолг.

Еще несколько месяцев назад аналитики прогнозировали: если закон о рынке земли примут в первом чтении, доллар может подешеветь только на фоне этих новостей. И хотя сам законопроект имеет целый ряд недостатков (подробнее об этом читайте здесь), его принятие позитивно повлияло на курс валют.

Несмотря на завершившийся аукцион по размещению ОВГЗ (облигации внутреннего госзйма) доллар продолжает заметно снижаться. Это означает, что предложение валюты на рынке устойчиво превышает спрос на нее, и наблюдаемое укрепление гривни имеет фундаментальный, а не спекулятивный характер. "Возможно, свою роль играют достаточно благоприятные перспективы новой программы с МВФ", – добавляет Иосуб.

Кроме того, динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов о том, что минимум пять крупных и 300 малых предприятий страны должны быть приватизированы в 2020 году. Также министр заявил о двух сценариях для гривны на следующий год - 24 и 27 грн за доллар.

Почему доллар влияет на всех

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 726 тысяч. Экономия составит 114 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

Авто. Также фактически весь авторынок зафиксирован в валюте. Машины привозят из-за границы, поэтому и продают их в привязке к доллару.

Бензин. До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек.

Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара дает возможность заработать на продажах бензина больше.

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