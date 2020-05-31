Украинцев в июне ждет новый курс доллара: аналитики озвучили прогнозы и назвали главные факторы

Сейчас в условиях замедления импорта и экспорта на рынке нет ни крупных продавцов, ни крупных покупателей валюты

До конца карантина значительных колебаний в стоимости валюты не будет

В Украине в первую неделю июня курс доллара может пересечь привычную отметку в 27 грн/$ на всех сегментах рынка и прибавить в цене 10-30 коп./$. До конца карантина, уверены аналитики, значительных колебаний валюты ожидать не стоит.

О том, что повлияет на курс доллара и сколько будет стоить валюта в первую неделю июня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Аналитики прогнозируют подорожание доллара

Карантин остановил целые сферы экономики, рынки рушатся, но доллар остается стабильным. И пока ограничения будут действовать, такая ситуация продолжится. Импорт упал, экспорт замедлился. На рынке нет ни крупных продавцов, ни крупных покупателей валюты. И это главная причина, по которой доллар остается в стабильном диапазоне.

Когда карантин закончится, доллар может подорожать. Правда, в Нацбанке рассчитывают, что в этот момент и экспорт активизируется, украинские предприятия будут зарабатывать в долларах и потом обменивать их на гривню, что позволит усилить нацвалюту.

"Не думаю, что в один день все проснутся и побегут покупать валюту. Экономика будет восстанавливаться постепенно, спрос – соответственно. Но ослабления будут влиять и на экспорт. Поэтому курс будет колебаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения на межбанке", – сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как минимум первую неделю июня, уверены опрошенные OBOZREVATEL аналитики, национальная валюта будет плавно дешеветь по отношению к доллару. Как рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин: экспортеры удерживаются от активной продажи валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ.

"По мере выхода страны из карантина, импортеры наращивают активность однако ориентируются на состояние реального спроса на товары. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар, пока на рынке не появится крупный игрок, способный нарушить равновесие и двинуть курс вверх", – рассказал OBOZREVATEL Шевчишин.

Какие новости повлияли на курс доллара:

Кабинет министров объявил план действий по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных Сovid-19 и карантина;

правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48%, до 456,8 тыс человек;

Украина 5 июня может получить кредитный транш МВФ (прогноз премьер-министра Дениса Шмыгаля).

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может быть около 27,0/27,2 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Украина получит новый транш МВФ

МВФ до 5 июня предоставит Украине первый транш в $1,9 млрд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Всего мы получим $5 млрд за несколько лет, отдавать будем в течение пяти лет и ежегодно придется переплачивать 2,6%. Как только мы получим кредит, настроения участников рынка изменится. В ожидании ревальвации американскую валюту будут продавать активнее, это может позволить временно улучшить динамику.

До тех пор, пока МВФ официально не согласовал меморандум, Украина обязалась не оглашать условия кредита. Однако в СМИ уже появилась версия меморандума. Согласно ней, Кабмин должен отменить регуляцию тарифа на газ. То есть тариф будет формироваться согласно рыночных механизмов.

И пока это неплохая новость. В "Нафтогазе" говорят, что вначале лета будут исторически низкие цены на голубое топливо. А отдельные мировые аналитические агенства вовсе предполагают, что в конкретные дни газ на бирже может продаваться по отрицательным ценам.

Остальные же требования особых проблем вызвать не должны: бюджет должен быть сбалансирован, наблюдательному совету "Нафтогаза" нужно вернуть полномочия, в закон "О банках" нужно внести некоторые правки.

"Комментировать неофициальную версию меморандума я бы не стал. Но если ссылаться на официальные заявления и главы НБУ, и премьер-министра, можем сейчас предполагать, что особых новых требований мы не увидим. Например, не будет требований о конкретных датах запуска рынка земли, но, например, будут требования опубликовать отчет о расходах на борьбу с последствиями коронавируса", – рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко в комментарии OBOZREVATEL.

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