"Слуга народа" задумала лишить украинцев пенсий? Что стоит за скандальной инициативой Милованова

Министр экономического развития Тимофей Милованов предложил отменить в Украине один из налогов – единый социальный взнос (ЕСВ). Следствием принятия такого решения может стать уничтожение всей пенсионной системы в стране, что приведет к прекращению социальных выплат и пенсий.

Таким образом под ударом находятся не только пенсионеры, но и их дети и внуки, на чей бюджет выпадет дополнительная расходная статья, как содержание неработоспособных родителей.

Почему отмена ЕСВ является плохой идеей – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Министр экономики предлагает отменить ЕСВ и увеличить налоги на землю и недвижимость.

Единый социальный взнос является главным источником наполнения Пенсионного фонда.

Отмена ЕСВ фактически уничтожит пенсионную систему в Украине.

ЕСВ действует во всех развитых странах мира. Из-за прекращения соцвыплат, Украина станет в одном ряду с такими странами, как Афганистан, Нигерия и Ирак.

Что такое ЕСВ?

Это консолидированный (сводный) страховой взнос. Его сбор осуществляется в системе общеобязательного госстрахования в обязательном порядке и на регулярной основе. ЕСВ объединяет в себе отдельные отчисления в Пенсионный фонд, фонд страхования по безработице, от несчастных случаев на производстве и временную утрату работоспособности, которые в 2011 году объединились в один взнос.

Плательщиками единого социального взноса являются все предприятия, организации, физлица-предприниматели (независимо от системы налогообложения), работодатели, военнослужащие и другие. Ежемесячный размер взноса составляет 22% от размера минимальной зарплаты (до 2016 года – 34,7%).

Минимальный страховой взнос с 1 января 2019 года составляет 918,06 грн (4 173 х 22%), а максимальный 62 595 грн (15 минимальных заработных плат).

В 2018 году в бюджет Украины поступило 228 миллиардов гривен ЕСВ, которые сразу пошли в Пенсионный фонд на выплаты пенсий.

Останемся без пенсий

Учитывая то, что единый социальный взнос является основным источником поступления в Пенсионный фонд Украины, получается, что наш министр экономики собирается лишить украинцев пенсий и других социальных выплат.

Тимофей Милованов "Лига.net"

К слову, сам Милованов открыто заявляет, что его не интересует ни экономика, ни Украина. Так, во время своей лекции "Будущее образование" он заявил: "Я, в принципе, ничего не знаю. Я уехал из Украины в 1999-м... С тех пор я возвращаюсь, но по личным причинам. Меня никогда не интересовала Украина. Меня интересовал парусный спорт, сальса. Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой. По сути, это не очень высокого уровня математика. Я ничего не понимаю в экономике и продолжаю не понимать".

Теперь этот человек, который уже много лет не живет в Украине и особо ею не интересуется, отвечает в стране за экономическое развитие и предлагает подобные, мягко говоря, странные идеи.

Деньги на соцвыплаты и пенсии экономист-теоретик предлагает получать от увеличения налогов на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС.

В общем план налоговой реформы от Милованова выглядит так:

Отменить ЕСВ.

Максимально снизить налог на доход физического лица (НДФЛ).

Для компенсации – поднять налог на недвижимость.

Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

Не трогать НДС. Улучшить сбор.

Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

Наряду с Афганистаном, Нигерией и Ираком

Действительно в мире есть страны, которые не выплачивают пенсии своим гражданам, но к категории "цивилизованных" их прировнять сложно. И если в Украине отменят ЕСВ, что повлечет за собой прекращение работы Пенсионного фонда, получается, что наша страна станет единственной европейской, в которой власть не обеспечивает граждан необходимыми социальными выплатами.

Страны, где пенсии не выплачиваются:

Танзания

Нигерия

Афганистан

Ирак

Гондурас

Страны с ограниченным выплатой пенсий:

Индия (пенсию получает только 12% населения)

Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)

Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)

Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).

Если предложение Милованова действительно будет рассмотрено в Кабмине и ВРУ, Украина также попадет в список стран, где обеспечение пожилых людей ляжет на плечи их детей и внуков. А учитывая экономическо-социальную ситуацию в стране – это серьезно ударит по бюджету работающих украинцев, при том, что министр предлагает еще и увеличить налоги.

ЕСВ – не налог

Идею министра экономики в комментарии OBOZREVATEL раскритиковали министры социальной политики времен правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, отметив, что ЕСВ – это не налог, и не имеет отношения к налоговой реформе.

Павел Розенко (министр соцполитики с 2014 по 2016 гг.)

Павел Розенко "Цензор.нет"

ЕСВ не имеет никакого отношения к системе налогов, потому что это страховой платеж. Это страховка, которую платит человек в течение своей трудовой жизни, чтобы в случае наступления страхового случая эта выплата ему возвращалась. И это современная, модерновая, европейская система.

И тут получается, что Милованов переносит акцент с работающих людей, которые страхуют свою жизнь, на все категории граждан. Потому что увеличенный налог на землю будут платить те же пенсионеры, налог на недвижимость ляжет на плечи людей, у которых и так нет много денег, но по инициативе Милованова они будут платить еще больше.

Таки образом людям не то что добавят пенсию – у них еще будут отбираться деньги из-за системы дополнительных налогов и сборов для того, чтобы им платили эту пенсию.

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Инициатива Милованова не имеет ничего общего с европейской теорией и системой социального страхования. Я знаю только один такой пример, когда современная страна отказывалась от ЕСВ, это было сделано в Грузии. Пенсию они заменили единой социальной выплатой от государства, которая выплачивалась в едином размере для всех пенсионеров. Это произошло 20 лет назад, и через годы эта реформа привела к тому, что грузинские пенсионеры являются одними из самых бедных в мире.

Сегодня грузинская власть уже думает, как восстановить эту систему, понемногу возвращают страховые платежи через накопительную систему. Но это еще раз доказывает, насколько абсурдной является идея отказа от ЕСВ.

Андрей Рева (министр соцполитики с 2016 по 2019 гг.)

Андрей Рева "Лига.net"

Министр экономики показал свою абсолютную безграмотность в тех вопросах, где он должен разбираться лучше других. Он говорит о налоговой реформе, и в налоговую реформу заносит необходимость отмены ЕСВ, а это не налог, а страховой взнос.

Кроме того, чтобы отменить ЕСВ, нужно внести изменения в 46 статью Конституцию Украины, которая гарантирует людям общеобязательное государственное социальное страхование.

На сегодня без ЕСВ не может нормально функционировать пенсионная система. Уже за неполный 2019 год выплаты по единому социальному взносу принесли в украинский бюджет 230 млрд грн, и если взнос отменять, из того же бюджета придется брать компенсацию.

А теперь посчитаем: на финансирование основных направлений выделено около 1 170,0 млрд грн, из них около 175 млрд пойдут на дотации Пенсионному фонду, еще 254 млрд на оборону и 438 на выплату долгов. На все про все в бюджете остается около 300 млрд. Если отменить ЕСВ, то из бюджета забирается 230 млрд, а как тогда будет страна функционировать?

К тому же, за счет ЕСВ выплачивается пособие по безработице и функционирует Государственная служба занятости. За счет взносов получают регрессные выплаты пострадавшие на производстве, выплачиваются больничные и так далее. Это тоже нужно будет как-то компенсировать.

А как министр предлагает компенсировать? Поднять налог на недвижимость, землю и прочее. А у меня вопрос, представьте себе, что все имущество и земля будут оформлены на пенсионеров, как вы будете взимать этот налог, если пенсионер не платит? Конфисковать это имение и продавать, чтобы этому же пенсионеру выплатить пенсию?

Что еще могут отменить

Ранее в команде Зе уже отличились похожими идеями. Так, нардеп от "Слуги народа" и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора.

Александр Дубинский "Бабель"

Впрочем, если говорить о налоговой реформе, о которой так пекутся в правительстве и Раде, то властям еще есть куда развернутся. Например, если Милованов предлагает максимально снизить налог на доход физического лица (НДФЛ), то почему бы не убрать его? Кстати, в новом Трудовом кодексе, разрабатываемым народными депутатами, предполагается освободить молодых людей в возрасте до 27 лет от уплаты НДФЛ. Таким образом парламентарии хотят, чтобы предприниматели брали на работу молодых специалистов без опыта работы.

В Украине также существует налог на добавленную стоимость, налог на доходы предприятий, экологический и акцизный налоги и другие.

Какие шансы на реализацию

Учитывая, что Милованов стал креатурой президента Украины Владимира Зеленского, а профильный комитет рады возглавляет "слуга народа" Даниил Гетманцев, протянуть такую идею через парламент вполне вероятно. Не забываем, что президентская фракция составляет монобольшинство в Раде.

Впрочем, насколько подобную идею поддерживают в самой "Слуге народа" –неизвестно. По крайне мере на счет ЕСВ публичных высказываний в партии не было, но и против идеи Милованова никто не выступал.

Рева же считает, что скорее всего Милованов эпатирует публику, чтобы отвлечь внимание от более важных вещей, и подобные инициативы никто рассматривать не будет.

"Это разговор ни о чем. Но вместо того, чтобы говорить о продаже земли, приватизации и продаже стратегических объектов, он решил общественную дискуссию перевести на эту тему", – говорит экс-министр.

Та и сам Милованов в своем посте признает, что на практике менять систему налогов очень сложно.

"Потому что есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно", – написал он.

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