Украинцев до конца сентября ждет новый курс доллара: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до конца октября снизится с 28,3 до 28,22 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. По его словам, на стоимость валюты будут влиять такие новости:

на заседании Правления НБУ по вопросам монетарной политики было решено сохранить учетную ставку на рекордно низкой отметке в 6,0%;

регулятор намерен и далее стимулировать экономический рост политикой "дешевых денег";

за 9 месяцев 2020 года темпы падения промышленного производства к аналогичному периоду 2019 года замедлились до 7,0% (в августе было 7,4%);

Согласно отчету МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь, по ВВП на душу населения Украина проигрывает таким странам, как Косово и Вьетнам. "По валютной паре доллара/гривна ожидаю движение в диапазоне 28,22-28,35. Единая европейская валюта против гривны возобновит рост к уровню 33,55", – прогнозирует Андрей Гойлов.

Другого мнения придерживается аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. С начала месяца курс движется в диапазоне 28,20-28,40 грн за доллар. Каких-то ощутимых поводов для выхода за его пределы пока нет. Однако, как говорит аналитик, гораздо больше причин ожидать нацвалюту вблизи верхней, а не нижней отметки.

"Напряженность на международных площадках все еще сохраняется. Большие надежды возлагались на принятие новых экономических стимулов в США, но в среду оптимизм инвесторов рассеялся после того как Дональд Трамп обвинил демократов в намеренном затягивании переговоров перед президентскими выборами...По всей видимости, Нацбанк настроен помочь правительству достигнуть поставленных задач до конца года, а для этого потребуется плавно снизить курс до заложенном в бюджете уровне в 29,5 грн за доллар. Ожидаем курс вблизи отметки в 28,30 грн за доллар", – уверен Родлер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.