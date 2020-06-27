Украинцев до конца 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз

В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5%–5,7% в годовом измерении, курс гривни к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики. Последние месяцы прогнозы экономической активности традиционно ухудшаются на фоне переоценки эффектов пандемии и внедренных карантина, говорится в отчете.

Киевская школа экономики Экономисты спрогнозировали макропоказатели в Украине

МВФ ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки ровняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали глубочайшим со времен Второй мировой войны.

И Украине, по версии Фонда, будет сложнее, чем всем соседям. Мы потеряем 8,2% своей экономики. Бывший министр финансов Оксана Маркарова добавляет: ухудшение прогнозов МВФ и для Украины (произошло накануне), и для мира говорит как минимум о том, то Кабмину стоит рассмотреть возможность поменять и свой, утвержденный постановлением, прогноз.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.