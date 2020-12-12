Украинцам выплатят по 8 тысяч гривен до локдауна: в Офисе президента сообщили о приеме заявок

Украинцам, которые из-за усиления карантина лишаться зарплаты, или физлица-предприниматели, которые вынуждены будут закрыться, получат компенсацию в размере 8 тыс. грн еще до январского локдауна.

Уже с 14 декабря чиновники начнут принимать заявки на оформление помощи, об этом в эфире "Украина24" заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, говорится на сайте ведомства. "Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", – отметила она.

Без выплаты останутся сотрудники:

если после 31 октября 2020-го виде деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна;

работают по совместительству;

получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели, если:

официально работают меньше трех месяцев;

платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

Отметим, получить помощь можно также и через приложение "Дия".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.