Украинцам будут по-новому назначать выплаты по безработице: что приняла Рада

В Украине отныне будут оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим, на время карантина.

За соответствующий законопроект №3486 во втором чтении проголосовали 287 нардепов. Автором документа является председатель парламентского Комитет по по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

В законопроекте уточняется, что речь идет о предоставлении поддержки не только в карантин, который вводится из-за коронавируса, но и на время других карантинов.

В документе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центра занятости о запланированном массовом высвобождении работников — не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также прописаны конкретные основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

При этом отмечается, что право на пособие по частичной безработице на период карантина имеют все застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

"Проект Закона повлияет на интересы работников, потерявших часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства, а также работодателей, что позволит сохранить им кадровый ресурс предприятия и предупредит социальное напряжение на рынке труда", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО / ООС, без условия установления инвалидности будут выдавать ваучеры для поддержки конкурентоспособности на рынке труда. В то же время главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Отметим, что в первом чтении этот законопроект был проголосован 13 июля 2020 года.

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