Главная Новости
25 января • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Украинцам пообещали новые тарифы на газ: министр раскрыл детали

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине благодаря подписанию контракта с "Газпромом" появилась возможность снизить цены на газ При этом новые соглашения принуждают монополиста платить даже в том случае, если голубое топливо они не прокачивают.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Политик анонсировал снижение цен, но пообещал, что такое решение озвучат уже 27 января. "Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", – пишет Оржель.

Газ

Газ

news.yandex.ru

Новости
Две платежки за газ и изменения в расчете абонплаты: эксперт объяснила причины

По словам Оржеля, "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась новая запись из "пленок Гончарука", на которой, предположительно, премьер Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019 года обсуждал, как "продать" МВФ непопулярное повышение цен на газ для населения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Добыча газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Добыча газа
Место
Украина
Теги
тарифы газ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
10
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хорошистка Кристина
Хорошистка Кристина
Быстро найти дeвушeк для сeкcа в своeм городе здeсь intim4you.forumhi.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ну если уж пообещали... Хрюканы, готовьтесь получать по три платёжки за газ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги