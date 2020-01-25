Украинцам пообещали новые тарифы на газ: министр раскрыл детали

В Украине благодаря подписанию контракта с "Газпромом" появилась возможность снизить цены на газ При этом новые соглашения принуждают монополиста платить даже в том случае, если голубое топливо они не прокачивают.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Политик анонсировал снижение цен, но пообещал, что такое решение озвучат уже 27 января. "Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", – пишет Оржель.

Газ news.yandex.ru

По словам Оржеля, "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась новая запись из "пленок Гончарука", на которой, предположительно, премьер Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019 года обсуждал, как "продать" МВФ непопулярное повышение цен на газ для населения.

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