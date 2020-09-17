Украинцам назвали курс доллара на 2021-й: как повлияет на цены и инфляцию

В Украине курс доллара по оценкам Кабмина в 2021 году достигнет отметки в 29 грн/$. Такой курс приведет к подорожанию примерно каждого четвертого товара и продукта, который потребляет украинец.

Подробнее о том, чего ждать от нового курса доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и как может измениться

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам аналитика Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 29 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут измениться цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 27 до 31,9 грн за кг;

общий рост цен: с 5 до 7,3% в 2020 году;

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $1-1,1. Если сейчас это 27 грн, то к концу следующего года – 31,9 грн за килограмм.

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 810 тыс. грн до 870 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.