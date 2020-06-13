Украинцам на новые пенсии придется отдать часть зарплаты: министр раскритиковал реформу

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что планируемое внедрение второго уровня пенсионного обеспечения приведет к увеличению налоговой нагрузки на заработную плату (придется отдать по 2% от зарплаты сотруднику и работодателю).

Об этом сообщает УНИАН. Петрашко заявил, что не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы. "Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае чтобы это не были какие-то дополнительные нагрузки", – заявил Петрашко.

Пенсии в Украине

По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, переход на второй уровень пенсионной реформы предусматривает дополнительную налоговую нагрузку как на рабочих, так и на работодателей. "Что по сути делает этот второй уровень пенсионной реформы? Это общеобязательный уровень, который предусматривает на первом этапе в дополнение к ЕСВ, налогу на доходы физических лиц примерно по 2% как с рабочих, так и работодателей. Это законопроект №2683 Галины Третяковой, который был одобрен профильным комитетом Верховной Рады", – пояснил Беленький.

При этом он добавил, что сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%. "В деньгах это будет около 100 миллиардов гривень ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, неизвестно", – отметил глава Федерации металлургов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

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