Украинцам будут платить по две пенсии: назван размер дополнительной выплаты

В Украине размер "второй пенсии", которую обещают ввести в рамках новой реформы от Кабмина, при средней зарплате на данный момент составлял бы 480 грн.

Как рассказали OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, при планируемом властями размере взноса в 4% зарплаты в лучшем случае вторая пенсия составит те же 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы погасить инфляцию и компенсировать расходы на администрирования.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Предположим, что украинец постоянно получал среднюю зарплату и в течение 20 лет исправно выплачивал взносы на "вторую пенсию". В таком случае он сможет следующие 20 лет (с 60-ти до 80-ти) получать те же 400 грн.

Отметим, что номинальный размер второй пенсии будет меняться, но реальная стоимость будущей пенсии при взносе в 4% не будет превышать 4% от средней зарплаты. Единственный способ значительно увеличить размер "прибавки" – добиться значительного роста зарплат украинцев и вывести из из тени.

При этом, если платить 4% с минимальной зарплаты, то размер второй выплаты будет колебаться всего лишь около 200-300 грн.

Главный же минус: указанные 4% не будут собирать дополнительно, их хотят забрать с уже существующих налогов и сборов. К примеру, Пенсионный фонд за счет перераспределения единого соцзвноса может потерять часть поступлений. И это в условиях, когда на "обычные" пенсии и так не хватает денег: из государственного бюджета приходится переводить десятки миллиардов на "латание дыр".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.