Украинскому бизнесу предсказали новую волну банкротств из-за коронавируса

Падение экономики в Украине может продлиться до октября. При этом коронакризис будет сопровождаться второй волной банкротств предприятий.

Об этом заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко в комментарии "Гордону". По его мнению, экономика страны начнет восстанавливаться не в следующем году, а только через два года.

Таким образом он опроверг заявление НБУ о том, что худший период уже позади.

"Нас ждет не только вторая волна коронавируса, а вторая волна банкротств предприятий, которые нашли силы открыться после карантина, но не выдержали. В сфере услуг закроется около 20% предприятий. Эта тенденция также коснется транспортных компаний и сферы строительства", – сказал Савченко.

Экономист считает, что если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

"Ошибочно ожидать, что в третьем квартале будет рост. Мой прогноз – будет падение в районе 10%. Потому что благоприятная конъюнктура, когда цены на нефть были минимальными, прошла. Сейчас цены на нефть будут увеличиваться и мы уже начали закупать газ", – отметил экономист.

Он полагает, что Украина может выйти на докризисный уровень развития через два года.

"По моему мнению, мы дойдем до дна к октябрю. Затем до конца года будет стагнация на дне и, скорее всего, только со следующего года действительно может начаться экономический рост. Возможно, традиционный – очень медленный по 3%, чтобы за три года выйти на компенсацию падения. Но, по моему мнению, мы можем расти быстрее и за два года выйти на уровень прошлого года", – рассказал Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская экономика по итогам 2020 сократится на 6%, но худший период уже позади. В последующие годы ее рост составит около 4%. Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете за июль 2020 года, опубликованном на сайте НБУ.