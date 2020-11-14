Украинская экономика потеряла 625 млрд: пациент еще пока скорее жив, чем мертв, но над этим работают...

Кабмин обнародовал "Аудит украинской экономики", заявив, что "проведенные проверки выявили финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 625,1 млрд грн". Как считали эту сумму и кто за это ответит, понятно не очень, однако хоть что-то интересное в большом отчёте должно было присутствовать. Не скажу, что я провел аудит аудита, то есть аудит в квадрате, просто лично мне бросилось в глаза следующее.

Отмечено, что по внутреннему валовому продукту на душу населения Украина заметно отстаёт не только от таких стран, как Литва, Польша или Турция, но также и от Беларуси, занимая позицию между Молдовой и Конго. Из отчёта, правда, не вполне ясно, речь о том Конго, где столица Киншаса (ДРК – бывший Заир), или о том, где Браззавиль, но это, видимо, не столь принципиально: сосед по размеру ВВП на человека в любом случае достойный, но главное – за всё время нашей независимости неизменный, в отличие от вырвавшейся резко вперед Беларуси, которая изначально была позади, как, впрочем, и Молдова; Конго же ведёт по этому показателю с нами увлекательную борьбу с переменным успехом, сейчас чуть-чуть отставая.

Ну а сравнение с Европой Украина проигрывает настолько, что и живут наши граждане в среднем практически на 10 лет меньше, чем в Евросоюзе.

Есть, однако, и показатель, по которому мы европейцев явно превосходим, –соотношение частных денежных переводов и прямых иностранных инвестиций: у нас оно почти трёхкратное (ещё больше – только у России), в то время как в европейских странах — либо, наоборот, в разы больше, естественно, инвестиций, чем переводов (в Польше – в 2 с лишним раза, в Турции – почти в 11), либо же их примерно одинаково. В Украине за переводами не просто очевидное преимущество, но и примерно одна восьмая от всего ВВП! Не зря в их удушении налогами (то ли повторными, то ли украденными у тех стран, где наши нелегалы их не заплатили) налоговое ведомство видит свой первый (!) резерв, о чем я уже писал. То есть на эту восьмушку от ВВП уже серьёзно покушаются, и золотоносную курочку государство таки зарежет. И это при том, что, как следует из отчёта, оно вполне сознаёт связь между ВВП и возможностью обеспечивать пенсионеров, врачей, учителей…

Такое отношение к заробитчанам сочетается со стоном в отношении того, что сама Украина свои трудовые ресурсы "критически недоиспользует": лишь 2/3 украинцев трудоспособного возраста (правда, аудиторы таковым посчитали 15 лет от роду и выше) являются "экономически активными", то есть трудоустроены либо "активно ищут работу". Впрочем, этот диковатый показатель от аудиторов оценить сложно: в нём завышены и числитель ("активно ищут"), и знаменатель (15+). Более следует довериться показателю безработицы ("отношению безработных к рабочей силе"), который в Украине приближается к 9% ("в странах Центральной Европы" – в среднем 3,6%).

Все, однако, понимают и наличие "большого количества неформально занятого населения" (21% от занятого). Самое время было Премьеру заявить, что через 15 лет пенсий в Украине не будет,– после такого предупреждения "из первых рук" оставшиеся "на свету" тоже начнут размышлять о чём-то нехорошем, легальный же бизнес честно предупредили о возможном двукратном увеличении ЕСВ, чтоб и он не очень надеялся на светлое будущее, каковую честность я уже тоже отмечал.

Аудиторы сетуют, что "с точки зрения добавленной стоимости на одного работника" производительность украинца в 5,6 раза ниже производительности жителя Центральной Европы, причём "практически во всех секторах экономики".

Странно в таком случае, что за рубежом (см. выше) именно наши заробитчане вполне востребованы, при этом оплата их труда ну никак не в 5,6 раза меньше средней в тех же странах, даже у нелегалов. Речь, стало быть, должна идти не о низком качестве наших трудовых ресурсов, а о тех условиях, которые им создаёт государство своим великолепным менеджментом, не умея обеспечить нормальное использование хотя бы тех, кто трудоустроился.

При этом аудиторы справедливо отмечают, что госпредприятия в Украине менее эффективны, чем частные: лишь 11% имеют больший доход в сравнении с частным сектором (у других стран этот показатель колеблется на уровне 15–60%), но при этом количество предприятий, где государство владеет большей долей, превышает суммарное количество таких же предприятий в 6 странах, вместе взятых, – Венгрии, Польше, Чехии, Латвии, Словении и Эстонии — в 4 раза! При совершенно живом Фонде госимущества…

Тема о том, как Украина работает над тем, чтобы "пациент" оказался-таки скорее мёртв, чем жив, будет продолжена в следующем материале, где, в частности, найдётся место и оценке внешнеэкономической деятельности, и налогообложению, и энергетике, и пенсионной реформе, и многому другому, что описали наши дорогие аудиторы. Дорогие во всех смыслах.