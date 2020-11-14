Украинская экономика потеряла 625 млрд: пациент еще пока скорее жив, чем мертв, но над этим работают...

Александр Кирш
Александр Кирш
Mакроэкономика
2,2 т.
Экономика Украины

Кабмин обнародовал "Аудит украинской экономики", заявив, что "проведенные проверки выявили финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 625,1 млрд грн". Как считали эту сумму и кто за это ответит, понятно не очень, однако хоть что-то интересное в большом отчёте должно было присутствовать. Не скажу, что я провел аудит аудита, то есть аудит в квадрате, просто лично мне бросилось в глаза следующее.

Отмечено, что по внутреннему валовому продукту на душу населения Украина заметно отстаёт не только от таких стран, как Литва, Польша или Турция, но также и от Беларуси, занимая позицию между Молдовой и Конго. Из отчёта, правда, не вполне ясно, речь о том Конго, где столица Киншаса (ДРК – бывший Заир), или о том, где Браззавиль, но это, видимо, не столь принципиально: сосед по размеру ВВП на человека в любом случае достойный, но главное – за всё время нашей независимости неизменный, в отличие от вырвавшейся резко вперед Беларуси, которая изначально была позади, как, впрочем, и Молдова; Конго же ведёт по этому показателю с нами увлекательную борьбу с переменным успехом, сейчас чуть-чуть отставая.

Ну а сравнение с Европой Украина проигрывает настолько, что и живут наши граждане в среднем практически на 10 лет меньше, чем в Евросоюзе.

Есть, однако, и показатель, по которому мы европейцев явно превосходим, –соотношение частных денежных переводов и прямых иностранных инвестиций: у нас оно почти трёхкратное (ещё больше – только у России), в то время как в европейских странах — либо, наоборот, в разы больше, естественно, инвестиций, чем переводов (в Польше – в 2 с лишним раза, в Турции – почти в 11), либо же их примерно одинаково. В Украине за переводами не просто очевидное преимущество, но и примерно одна восьмая от всего ВВП! Не зря в их удушении налогами (то ли повторными, то ли украденными у тех стран, где наши нелегалы их не заплатили) налоговое ведомство видит свой первый (!) резерв, о чем я уже писал. То есть на эту восьмушку от ВВП уже серьёзно покушаются, и золотоносную курочку государство таки зарежет. И это при том, что, как следует из отчёта, оно вполне сознаёт связь между ВВП и возможностью обеспечивать пенсионеров, врачей, учителей…

Такое отношение к заробитчанам сочетается со стоном в отношении того, что сама Украина свои трудовые ресурсы "критически недоиспользует": лишь 2/3 украинцев трудоспособного возраста (правда, аудиторы таковым посчитали 15 лет от роду и выше) являются "экономически активными", то есть трудоустроены либо "активно ищут работу". Впрочем, этот диковатый показатель от аудиторов оценить сложно: в нём завышены и числитель ("активно ищут"), и знаменатель (15+). Более следует довериться показателю безработицы ("отношению безработных к рабочей силе"), который в Украине приближается к 9% ("в странах Центральной Европы" – в среднем 3,6%).

Все, однако, понимают и наличие "большого количества неформально занятого населения" (21% от занятого). Самое время было Премьеру заявить, что через 15 лет пенсий в Украине не будет,– после такого предупреждения "из первых рук" оставшиеся "на свету" тоже начнут размышлять о чём-то нехорошем, легальный же бизнес честно предупредили о возможном двукратном увеличении ЕСВ, чтоб и он не очень надеялся на светлое будущее, каковую честность я уже тоже отмечал.

Аудиторы сетуют, что "с точки зрения добавленной стоимости на одного работника" производительность украинца в 5,6 раза ниже производительности жителя Центральной Европы, причём "практически во всех секторах экономики".

Странно в таком случае, что за рубежом (см. выше) именно наши заробитчане вполне востребованы, при этом оплата их труда ну никак не в 5,6 раза меньше средней в тех же странах, даже у нелегалов. Речь, стало быть, должна идти не о низком качестве наших трудовых ресурсов, а о тех условиях, которые им создаёт государство своим великолепным менеджментом, не умея обеспечить нормальное использование хотя бы тех, кто трудоустроился.

При этом аудиторы справедливо отмечают, что госпредприятия в Украине менее эффективны, чем частные: лишь 11% имеют больший доход в сравнении с частным сектором (у других стран этот показатель колеблется на уровне 15–60%), но при этом количество предприятий, где государство владеет большей долей, превышает суммарное количество таких же предприятий в 6 странах, вместе взятых, – Венгрии, Польше, Чехии, Латвии, Словении и Эстонии — в 4 раза! При совершенно живом Фонде госимущества…

Тема о том, как Украина работает над тем, чтобы "пациент" оказался-таки скорее мёртв, чем жив, будет продолжена в следующем материале, где, в частности, найдётся место и оценке внешнеэкономической деятельности, и налогообложению, и энергетике, и пенсионной реформе, и многому другому, что описали наши дорогие аудиторы. Дорогие во всех смыслах.

УкраинаЭкономика Украины: прогнозыЭкономика УкраиныВВП