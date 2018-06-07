Думаю, що гроші на виплату цьогорічного боргу у нас є. До кінця року можемо собі дозволити віддати $3 млрд кредиторам. Від цієї виплати нічого кардинально в нашій економіці не зміниться. Більше того, ці гроші вже закладені у бюджеті. Нові транші МВФ йшли здебільшого у золотовалютні резерви Нацбанку. І максимум, що може статись – це зменшаться чисті резерви НБУ.

А от виплату наступного року в розмірі $7 млрд - 100% не потягнемо. Потрібна буде нова програма із МВФ. Скоріш за все, мова буде йти про підписання нової програми "стенд бай", але її обсяги будуть менші за попередні приблизно на $10-11 млрд. Нова програма - це нові умови співпраці МВФ і України. Тепер все залежить від українського політикуму. МВФ для нас відкритий і готовий допомагати, але на своїх умовах. Не впевнений, що наш політикум розуміє рівень відповідальності, але в нього дуже загострене почуття самозбереження. Як тільки в двері постукає криза - вони починають шевелитись.

Не треба боятись позик, всі країни позичають. Просто ми дійшли до того, що позичаємо під 8-10%, у МВФ під 3-4%, а розвинуті країни позичають під 0,1%.