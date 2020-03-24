Доллар по 35 грн и инфляция: Украину предупредили о шоковом сценарии

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП упасть на 4-9%.

При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев. Об этом заявил генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Курс доллара в Украине

"Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца, если не затянется до второго полугодия", – сказал Фиала.

По его прогнозу, если количество зараженных пойдет на спад до конца мая и экономика начнет работать до конца 3 квартала, то мировой ВВП сократится на 1-2%, а украинский – на 4%.

"Это большее сокращение, чем было в 2009 году. Так как идет тренд, это может оказаться не базовым, а оптимистическим сценарием. Это значит, что курс будет 30 грн/$, инфляция – 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета", – объяснил Фиала.

А вот если карантин и спад количества заболевших сдвинуться до июня-июля (базовый сценарий), то в Украине ожидается падение ВВП на 9%, курс 35 грн/$, рост инфляции, еще большее сокращение доходов бюджета.

"Так было в Украине в 2015 году", – объяснил Фиала.

По его словам, в этих условиях критически важной для Украины становится получение помощи МВФ. "Для этого Раде нужно проголосовать за два закона. Один – за рынок земли. Второй – который запрещает возврат ПриватБанка бывшим владельцам", – сказал Фиала.

Он также добавил, что оба сценария (-4% ВВП и -9% ВВП) предполагают сотрудничество с МВФ. Без него у Украины нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета. "Без сотрудничества нам вообще нельзя думать ни о каких поблажках, о повышении пенсий. Нам придется "зажимать" все расходы", – подытожил Фиала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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