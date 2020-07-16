Украине предрекли взлет в новом рейтинге Doing Business

В Министерстве развития экономики спрогнозировали, что в новом рейтинге Doing Business 2021 Украина может подняться на 10-20 ступенек.

Рейтинг составляется специалистами Всемирного банка и характеризует легкость ведения бизнеса в стране. В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран. Об этом говорится в заявлении на сайте Минэкономики в четверг, 16 июля.

Изменения будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые учтут эксперты Всемирного банка, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая.

В Минэкономики заявили, что несмотря на влияние COVID-19, Украина продолжила работать над законодательными изменениями, которые облегчают инвестиционную деятельность, делают ее более защищенной и привлекательной.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс", – сказал министр Игорь Петрашко.

Что изменилось больше всего

Сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций (обещает улучшить рейтинг по этому компоненту на 50 позиций);

Существенное упрощение регистрации ООО (Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту);

Упрощение процедуры оформления банкротства (возможен рост на 60 ступенек);

Изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов;

Удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране;

Ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которым Правительство в ближайшие годы целью войти в ТОП-30;

Сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.

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