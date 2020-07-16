Украине предрекли взлет в новом рейтинге Doing Business
Позиции Украины в рейтинге Doing Business могут вырасти. коллаж Обозревателя
В Министерстве развития экономики спрогнозировали, что в новом рейтинге Doing Business 2021 Украина может подняться на 10-20 ступенек.
Рейтинг составляется специалистами Всемирного банка и характеризует легкость ведения бизнеса в стране. В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран. Об этом говорится в заявлении на сайте Минэкономики в четверг, 16 июля.
Изменения будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые учтут эксперты Всемирного банка, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая.
В Минэкономики заявили, что несмотря на влияние COVID-19, Украина продолжила работать над законодательными изменениями, которые облегчают инвестиционную деятельность, делают ее более защищенной и привлекательной.
"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс", – сказал министр Игорь Петрашко.
Что изменилось больше всего
Сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций (обещает улучшить рейтинг по этому компоненту на 50 позиций);
Существенное упрощение регистрации ООО (Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту);
Упрощение процедуры оформления банкротства (возможен рост на 60 ступенек);
Изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов;
Удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране;
Ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которым Правительство в ближайшие годы целью войти в ТОП-30;
Сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с мая 2018 года по май 2019 года Украина поднялась на семь позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64 строчку из 190 стран.
Украина заняла 65 место в рейтинге Paying Taxes-2020, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.