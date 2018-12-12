Украину ждет волна табачной контрабанды: вскрылась серьезная проблема

Увеличение акцизов на табачные изделия после Нового года приведет к росту потока контрабандных сигарет. В этом вопросе для украинской экономики действует правило сообщающихся сосудов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экономист Евгений Олейников. Он пояснил, что как только акцизы в Украине становятся дороже чем в соседних странах, оттуда сразу же приходит волна контрабанды.

"Это Беларусь, Молдова, Польша и РФ. А когда у нас акцизы на одном уровне – контрабанда сразу же уменьшается. Если же у нас акцизы ниже – начинается обратный поток", – добавил Олейников.

Как показывает практика, прибыль в бюджет от табачных продаж изменяется следующим образом: сначала из-за административного повышения акциза прибыли краткосрочно растут, а дальше начинается падение из-за сокращения объемов продаж, рассказал он.

Сигареты в Украине

"То есть административное повышение акциза у нас бы хорошо работало, если бы мы обеспечили эффективную работу таможни", – резюмировал экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла решение с 1 июля 2019 года еще на 9% повысить акциз на сигареты. Внесенные в Налоговый кодекс изменения поддержали 236 депутатов.

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