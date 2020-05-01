Главная Новости
1 мая • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Украине нужно найти сотни миллиардов на финансирование госдолга – НБУ

655
Читать материал на украинском

Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил член совета НБУ Василий Фурман. "Финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 млрд грн. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 трлн грн. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета – это почти 300 млрд. Нужно найти 346 млрд грн – это погашение государственного долга", – заявив Фурман.

Украине нужно найти сотни миллиардов на финансирование госдолга – НБУ

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "кредитование Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
кредитование Украины
Место
Украина
Теги
кредит МВФ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги