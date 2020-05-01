Украине нужно найти сотни миллиардов на финансирование госдолга – НБУ

Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил член совета НБУ Василий Фурман. "Финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 млрд грн. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 трлн грн. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета – это почти 300 млрд. Нужно найти 346 млрд грн – это погашение государственного долга", – заявив Фурман.
При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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