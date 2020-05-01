Украине нужно найти сотни миллиардов на финансирование госдолга – НБУ

Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил член совета НБУ Василий Фурман. "Финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 млрд грн. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 трлн грн. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета – это почти 300 млрд. Нужно найти 346 млрд грн – это погашение государственного долга", – заявив Фурман.

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!