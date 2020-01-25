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25 января • обновлено в 17:31
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Украине грозит масштабная "финансовая пирамида": экономист забил тревогу

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Кабмин вместе с Нацбанком выстроили в Украине "финансовую пирамиду", продавая иностранным спекулянтам на выгодных условиях облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Игорь Гарбарук. По словам эксперта, Украине придется брать новый кредит Международного валютного фонда, чтобы выплатить огромные проценты по этим ОВГЗ.

"Программа сотрудничества с МВФ действительно нужна. Маркарова (глава Минфина Оксана Маркарова – ред.) при поддержке Национального банка и Министерства экономики за прошлый год выстроила фактически финансовую пирамиду в нашем государстве", – заявил эксперт.

Гарбарук напомнил, что в руках иностранцев на начало 2019 года находилось ОВГЗ на сумму 6,3 млрд грн. На 2019 года эта сумма увеличилась до 115 млрд грн.

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"Фактически, мы активно продавали государственные финансовые бумаги под неимоверно прибыльные учетные ставки. Плюс разница на курсе – в начале года 28 грн/$, теперь имеем 23-24 грн/$. Люди получали на краткосрочных бумагах, 3-6 месяцев, до 25-30% прибыли. Никакому финансовому спекулянту нигде в мире такие прибыли не снились", – пояснил он.

По словам экономиста, "строительство финансовой пирамиды было вроде бы нужным", потому что госбюджет на 2019 год был сформирован прошлым правительством на ошибочном прогнозе курса 29,4 грн/$.

"Невыполнение бюджета из-за неправильного планирования – импортные НДС, акцизы и так далее – является страшным. Называются разные суммы дырки в бюджете – 55 млрд грн, 87 млрд грн, более 100 млрд грн. Данные отличаются. Маркарова должна была заполнять эти дыры хоть каким-то капиталом, чтобы поддерживать социальные выплаты", – отметил Гарбарук.

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"Сотрудничество с МВФ нужно, потому что рано или поздно по облигациям внутреннего займа придется платить бешеные проценты. Если сотрудничество с МВФ будет, выход из этой финансовой пирамиды будет легче и безболезненней, будет финансовая "подушка"… Пока что этого сотрудничества нет", – добавил эксперт.

Украине грозит масштабная "финансовая пирамида": экономист забил тревогу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Игорь Гарбарук описал два сценария для доллара в 2020 году: он может укрепиться на отметке 25-27 грн/$, или обвалиться до 31-33 грн/$.

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Темы
Экономика Украины: прогнозы Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Игорь Гарбарук
Место
Украина
Теги
ОВГЗ курс валют Экономика Украины МВФ
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