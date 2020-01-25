Украине грозит масштабная "финансовая пирамида": экономист забил тревогу

Кабмин вместе с Нацбанком выстроили в Украине "финансовую пирамиду", продавая иностранным спекулянтам на выгодных условиях облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Игорь Гарбарук. По словам эксперта, Украине придется брать новый кредит Международного валютного фонда, чтобы выплатить огромные проценты по этим ОВГЗ.

"Программа сотрудничества с МВФ действительно нужна. Маркарова (глава Минфина Оксана Маркарова – ред.) при поддержке Национального банка и Министерства экономики за прошлый год выстроила фактически финансовую пирамиду в нашем государстве", – заявил эксперт.

Гарбарук напомнил, что в руках иностранцев на начало 2019 года находилось ОВГЗ на сумму 6,3 млрд грн. На 2019 года эта сумма увеличилась до 115 млрд грн.

"Фактически, мы активно продавали государственные финансовые бумаги под неимоверно прибыльные учетные ставки. Плюс разница на курсе – в начале года 28 грн/$, теперь имеем 23-24 грн/$. Люди получали на краткосрочных бумагах, 3-6 месяцев, до 25-30% прибыли. Никакому финансовому спекулянту нигде в мире такие прибыли не снились", – пояснил он.

По словам экономиста, "строительство финансовой пирамиды было вроде бы нужным", потому что госбюджет на 2019 год был сформирован прошлым правительством на ошибочном прогнозе курса 29,4 грн/$.

"Невыполнение бюджета из-за неправильного планирования – импортные НДС, акцизы и так далее – является страшным. Называются разные суммы дырки в бюджете – 55 млрд грн, 87 млрд грн, более 100 млрд грн. Данные отличаются. Маркарова должна была заполнять эти дыры хоть каким-то капиталом, чтобы поддерживать социальные выплаты", – отметил Гарбарук.

"Сотрудничество с МВФ нужно, потому что рано или поздно по облигациям внутреннего займа придется платить бешеные проценты. Если сотрудничество с МВФ будет, выход из этой финансовой пирамиды будет легче и безболезненней, будет финансовая "подушка"… Пока что этого сотрудничества нет", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Игорь Гарбарук описал два сценария для доллара в 2020 году: он может укрепиться на отметке 25-27 грн/$, или обвалиться до 31-33 грн/$.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!