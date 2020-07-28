Украина заняла 10,7 миллиардов на внутреннем рынке: какие условия и проценты

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 28 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 10,693 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов в Facebook. Доходность ОВГЗ колеблется от 7,1% до 9,2%.

"Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один – в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца и 1 год.

От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,9 млрд грн, а от однолетних – 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 7,1%, в то время как 1-летних – 9,2%", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что $130,5 млн привлекли от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.

В Минфине рассказали об аукционе ОВГЗ (Facebook Минфина)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года тогдашний глава НБУ Яков Смолий заявил, что активную продажу облигаций государственного долга, которую проводил Нацбанк, нельзя назвать "пирамидой". Также, по его словам, она не является причиной убытков экспортеров.